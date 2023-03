Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Jan Remmlinger ist nach seinem Nasenbeinbruch startklar für die schwäbische Woche der Eulen Ludwigshafen. Morgen, 16 Uhr, steht das erste Spiel des neuen Jahres bei Frisch Auf Göppingen an. Am Donnerstag folgt das nicht weniger schwere Spiel beim TVB Stuttgart. Für Remmlinger geht es nicht nur um den Klassenverbleib in der Handball-Bundesliga.

„Alles verheilt. Mir geht es gut, und ich bin seit Anfang Januar wieder voll im Training. Jetzt freue ich mich einfach auf das Match“, brennt Jan Remmlinger auf seinen Einsatz. Im Spiel