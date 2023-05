Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Paul Metzger ist seit dem 1. Mai Dekan im Protestantischen Kirchenbezirk. Der promovierte Pfarrer mag seine fröhliche Gemeinde in der Pfingstweide und Diskussionen über Gott und die Welt. Im Interview mit Christiane Vopat erklärt der 48-Jährige, warum und wie sich Kirche verändern muss – und dass ihm das keine Angst macht.

Herr Metzger, freuen Sie sich auf die neue Aufgabe?

Ja, ich freue mich sehr! Ich hätte mich nicht um das Amt beworben, wenn ich mich nicht darauf freuen würde.