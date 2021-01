Was macht ihr von der Kirche denn, wenn keine Gottesdienste gefeiert werden? Auch wenn vor den besonderen Zeiten nur ein begrenzter Teil unseres Tuns direkt mit Gottesdiensten zu tun hatte, ist unser ganzer Arbeitsalltag – wie bei vielen anderen – komplett durcheinandergewirbelt. Kommunikation ist bei uns ganz wichtig und gerade und genau darin sind wir eingeschränkt.

„Das hat dieses Jahr zu viele Haken“

In den Tagen nach Weihnachten hätten wir uns mit Kindern getroffen, um das Sternsingen zu planen: Kinder wählen sich schöne Kleider aus und Kronen, um königlich vor den Häusern zu erscheinen, sie erfahren von den Projekten, für die sie sich auf den Weg machen, gemeinsam werden Lieder eingeübt – und es wird der Segensspruch gelernt. Sehr schnell haben Verantwortliche gemerkt: Das hat dieses Jahr zu viele Haken. Und doch warten vor Ort viele auf den alljährlichen Sternsingersegen.

Missionswerk ist auf uns angeweisen

Auf der anderen Seite unterstützt das Kindermissionswerk weltweit Projekte mit unseren Spenden, und ist auf uns angewiesen. Ganz viele Anfragen kamen in unseren Pfarrbüros an, viele Segensbänder wurden direkt in der Kirche mitgenommen und wurden verteilt. Ein großer Dank an alle.

In diesen Tagen hätten wir uns auch mit Kommunionkindern zu Gruppenstunden getroffen. Gott sei Dank hatten wir in unserer Pfarrei die Kinder noch einmal im Advent treffen können und ihnen ihre Familienbücher überreicht. Jetzt arbeiten wir an Ideen, wie Kinder und Eltern sich gemeinsam etwas zu Hause anschauen können.

„Das wäre etwas Wunderbares“

Vielleicht kann der Glaube so zum Gespräch in der Familie werden, dann wäre das etwas ganz Wunderbares. Viele, denen wir zum Geburtstag direkt gratuliert hätten, rufen wir jetzt an. Darunter etliche, die einen runden Geburtstag gerne groß gefeiert hätten. Einhellig stimmen alle zu, dass der Besuch einzelner weniger ganz andere und viel intensivere Gespräche möglich macht … auch wenn wir uns natürlich freuen, wenn wieder mehr möglich wird.Foto: privat

Die Autorin

Katharina Kloos, 63, ist Gemeindereferentin in der Pfarrei Heilige Katharina von Siena in Ludwigshafen.