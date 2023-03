Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die hohen Corona-Infektionszahlen sorgen seit Wochen für verwaiste Schulen. Tausende Kinder und Jugendliche und Hunderte Lehrer lernen und arbeiten daher nicht in den Klassenzimmern, sondern zu Hause am Schreibtisch. Warum das an einem Ludwigshafener Gymnasium funktioniert und an einer Grundschule sehr schwierig ist.

800 Schüler besuchen das altsprachliche Theodor-Heuss-Gymnasium (THG) im Stadtteil West. Auf dem Gelände an der Freiastraße pulsiert an normalen Wochentagen morgens, mittags und in den großen