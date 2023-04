Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der ASV Birkenheide (Fußball-B-Klasse Rhein-Pfalz) hat bewegte Zeiten hinter sich. 2015 stieg das Team in die A-Klasse auf, ein Jahr später wieder ab. In der Runde 2016/17 sprang in der B-Klasse Rang sieben heraus, doch die Birkenheider gingen freiwillig in die C-Klasse, aus der sie nach drei Spielzeiten und kontinuierlicher Steigerung in diesem Sommer wieder den Sprung nach oben schafften. In der jetzt unterbrochenen Spielzeit rangiert der ASV auf Platz vier der acht Teams umfassenden B-Klasse-Staffel.

Für die Unterbrechung der Saison zeigt Trainer Uwe Hoffmann Verständnis. „Das ist völlig in Ordnung, da hat der Verband richtig entschieden. Ganz davon abgesehen, dass von behördlicher