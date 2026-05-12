Mit zahlreichen Titeln, Podestplätzen und starken Leistungen bei den Pfalzmeisterschaften hat der ABC Ludwigshafen eindrucksvoll seine Stärke unter Beweis gestellt.

Besonders in den Altersklassen U14 bis U18 präsentierte sich der Verein in Bestform. Hinter diesen Erfolgen steckt eine Entwicklung, die vor wenigen Jahren noch kaum vorstellbar gewesen wäre. „Nach Corona haben wir praktisch bei null angefangen“, sagt Jugendwart und U14-Trainer Armin Kuhn. Viele Kinder und Jugendliche hätten während der Pandemie aufgehört, Trainingsgruppen seien auseinandergebrochen und es habe große Veränderungen im Trainerbereich gegeben. „Wir hatten damals eigentlich nur noch den Unterbau mit den Jüngsten. Dass wir heute wieder solche Leistungen sehen, ist das Ergebnis jahrelanger Aufbauarbeit.“

Diese Aufbauarbeit trägt inzwischen sichtbar Früchte. Der Verein setzt konsequent auf Nachwuchsförderung, feste Trainerteams und eine langfristige Entwicklung der Talente. Die Altersklassen von der U8 bis zur U18 werden inzwischen strukturiert betreut. Besonders wichtig sei dabei die enge Zusammenarbeit der Trainer, erklärt Kuhn. „Wir haben verschiedene Trainertandems gebildet und klare Konzepte entwickelt. Dadurch können wir die Jugendlichen Schritt für Schritt weiterentwickeln.“ Ein wichtiger Faktor war auch die Rückkehr von Erfolgstrainer Juri Tscherer, der nach seinem Rückzug zwischenzeitlich wieder verstärkt den Nachwuchsbereich unterstützt.

Anders vorn dabei

Dass sich diese Arbeit auszahlt, zeigte sich eindrucksvoll bei den Pfalzmeisterschaften. Besonders Sprinttalent Adrian Anders sorgte für starke Leistungen. Der 16-Jährige gewann die 400 Meter in 50,92 Sekunden und zählt aktuell zu den besten deutschen U18-Läufern seines Jahrgangs. Auch über 200 Meter überzeugte er mit einem Sieg in 22,74 Sekunden. Kuhn begleitet Anders schon seit dessen Zeit in der U14. „Er wollte damals fast aufhören“, erinnert sich der Trainer. „Er hatte Talent, trainierte aber zu wenig und war oft verletzt. Erst als er konsequent arbeitete, machte er diesen enormen Leistungssprung.“

Für besonderes Aufsehen sorgte am Sonntag auch Njikam Sidwell in der älteren U20-Klasse. Der talentierte Sprinter gewann die 200 Meter in starken 21,79 Sekunden. Mit dieser Zeit gehört Sidwell aktuell zu den fünf besten seiner Altersklasse in Deutschland. Bemerkenswert ist, dass der junge Athlet mit Endgeschwindigkeit und großer Souveränität gegen die ältere Konkurrenz überzeugte.

Meyer und Asfour schnell

Auch Alexander Meyer bestätigte seine starke Form. Der vielseitige Athlet zählt insbesondere im Weitsprung zu den stärksten Nachwuchsathleten Deutschlands und überzeugt im Sprintbereich. „Alexander ist extrem trainingsfleißig und fokussiert“, sagt Kuhn über ihn. „Man sieht einfach, wie viel Arbeit er investiert.“

Im Mittelstreckenbereich setzte Koutaiba Asfour ein weiteres Ausrufezeichen. Der junge Läufer aus Syrien gewann die 800 Meter souverän und zählt inzwischen zu den größten Talenten seines Jahrgangs. Besonders bemerkenswert ist, dass er erst vor wenigen Jahren überhaupt entdeckt wurde – durch einen Hinweis aus der Schule. „Ein Schulleiter hat mich damals angerufen und gesagt, sie hätten ein außergewöhnliches Talent“, erzählt Kuhn. „Als ich die Zeiten gehört habe, konnte ich es kaum glauben.“ Heute trainiert der talentierte Nachwuchsläufer fünfmal pro Woche und gilt als Beispiel gelungener Integration. Perspektivisch soll er im kommenden Jahr eine Ausbildung im Pflegebereich beginnen.

Behrens springt weit

Doch nicht nur die älteren Jugendlichen konnten überzeugen. Gerade im U14-Bereich zeigte sich, wie breit der ABC inzwischen wieder aufgestellt ist. Besonders erfreulich verlief das Wochenende für Luisa Behrens (Jahrgang 2014). Die junge Athletin präsentierte sich in starker Form, erreichte ein Finale und überzeugte vor allem im Weitsprung mit einer sehr guten Leistung. Innerhalb des Vereins gilt sie aktuell als eine der spannendsten Nachwuchsathletinnen ihres Jahrgangs.

„Luisa entwickelt sich momentan richtig stark“, sagt Kuhn. „Sie trainiert sehr engagiert und zeigt, wie viel Potenzial in unserer Jugend steckt.“ Gerade im technischen Bereich sehen die Trainer bei ihr noch großes Entwicklungspotenzial. Ihre Leistungen stehen beispielhaft für die positive Entwicklung des fast ausschließlich weiblichen ABC-Nachwuchses in der U14.

Breite Basis hilft Verein

Auch weitere junge Talente haben auf sich aufmerksam gemacht. So überzeugte Fatoumata Diawara, die gewann mehrere Pfalztitel im Weitsprung, Sprint und Hürdenlauf und gehörte zudem zur erfolgreichen Staffel des Vereins. Hinzu kommen weitere Talente wie Paul Stramer und Aurelius Isele, die ebenfalls zur erweiterten deutschen Spitze ihrer Altersklassen gehören. Vor allem in den Staffelwettbewerben zeigte sich die große Breite des Ludwigshafener Nachwuchses. Die Sprintstaffeln des ABC zählen inzwischen wieder zu den stärksten Mannschaften in der Pfalz.

Für Kuhn ist genau das der entscheidende Punkt: „Es geht nicht nur um einzelne Talente. Wichtig ist, dass wir wieder Strukturen aufgebaut haben.“ Gerade nach der Corona-Zeit sei dies alles andere als selbstverständlich gewesen. Viele Vereine hatten große Probleme, Jugendliche dauerhaft im Sport zu halten. Heute profitiert der ABC Ludwigshafen von einer breiten Basis. Neben dem Leistungssport spielen auch Breitensport, Kindertraining und Seniorenleichtathletik eine wichtige Rolle. Gleichzeitig wird gezielt daran gearbeitet, Talente frühzeitig zu erkennen und langfristig zu fördern.

Die Pfalzmeisterschaften zeigten zugleich, welche Bedeutung der ABC Ludwigshafen inzwischen für die Leichtathletik in der Region hat. Mit zahlreichen Talenten in den Disziplinen Sprint, Hürdenlauf, Mehrkampf und Mittelstrecke ist der Verein längst zu einem wichtigen Landesstützpunkt für den LV Pfalz geworden.