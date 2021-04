Von Brandspuren in der Mundenheimer Halle und Elfmetertaktiken handelt der Seitenwechsel. Geschichten zum Schmunzeln.

Mundenheims Road Runner

Mit seinen schlanken 37 Lenzen ist Andre Rebholz unbestritten der Senior in der Oberligamannschaft der VTV Mundenheim. Dass Alter vor Leistung aber nicht schützt, unterstrich er zum Saisonauftakt gegen den TuS Kaiserslautern-Dansenberg. Da waren zunächst einmal die Erfahrung in Handball auf Oberliga-Niveau. Da wäre sein Wackler, der in den Handballhallen der Pfalz praktisch seit zwei Jahrzehnten Legende ist und mit dem er die deutlich jüngere Abwehr der Westpfälzer ganz schön alt aussehen ließ – und mit dem er zum 31:16 traf. Und dann ist da auch noch die Spritzigkeit, die ihm offensichtlich nicht nur die eigenen Mitspieler gar nicht zugetraut hätten. Riesig der Jubel nach dem 35:17, zu dem Rebholz blitzschnell und per Gegenstoß getroffen hatte, mutterseelenallein war er nach dem abgewehrten Ball in der eigenen Verteidigung vor dem gegnerischen Tor aufgetaucht, sprach hinterher von Brandspuren, die nach seinem explosiven Spurt noch am Hallenboden zu sehen waren. Die Spekulationen seiner Teamkollegen gingen da in eine andere Richtung. Sie vermuteten einen Frühstart des Routiniers. Zwischen ein bis zwei Minuten vor dem eigentlichen Ballgewinn habe er sich wohl auf den Weg zum Gegenstoß gemacht, so die unschmeichelhaften Anmerkungen bei Bier nach dem Spiel. Und selbst wenn: Einfach nur ein weiterer Beleg dafür, dass Rebholz noch immer in der Lage ist, ein Spiel richtig zu lesen.

Friesenheims Elfmetergott

Toni Butz hat am Sonntag drei Tore erzielt. Eine außergewöhnliche Nachricht ist das nicht, denn der Torjäger des in der Fußball-A-Klasse Rhein-Pfalz Süd spielenden VfR Friesenheim ist trotz seiner 35 Jahre noch immer ein treffsicherer Stürmer. Mit seiner Schnelligkeit und Dynamik ist Butz ein wichtiger Faktor beim VfR, bewegt sich clever und listig zwischen den gegnerischen Reihen, taucht dann urplötzlich vor dem Kasten auf und ist abschlussstark. Das Besondere an diesem Dreierpack bei der 3:6-Niederlage der Friesenheimer beim FC Croatia Ludwigshafen sind nicht die Treffer an sich, sondern, dass sie alle per Elfmeter erzielt wurden. Drei Tore vom Punkt in einem Spiel – das ist schon eine Rarität. „Beim dritten Elfmeter bin ich ins Grübeln gekommen, wohin ich schießen soll. Da hatte ich etwas Glück, dass er reingegangen ist“, sagt Butz. Der Marktleiter in einem Möbelhaus, der vor elf Jahren zu seinem Heimatverein VfR Friesenheim zurückgekehrt ist, gilt als sehr sicherer und eiskalter Elfmeterschütze. Seit vier Jahren tritt er zum Strafstoß an, Fehlschüsse sind selten. Er habe zwar eine bevorzugte Ecke, aber die Gegner sollten sich nicht zu sehr darauf verlassen, auch wenn Butz verrät, wohin er gegen die Kroaten geschossen hat: „Einer rechts, einer links und einer in die Mitte“, sagt der Mittelstürmer und lacht.

Oppauer Allzweckwaffe

Dennis Pfeiffer ist beim Fußball-Bezirksligisten BSC Oppau so etwas wie das Mädchen für alles. Er ist Co- und Torwarttrainer, und weil Chefcoach Göran Garlipp auf dem Feld steht, hat Pfeiffer an der Seitenlinie das Sagen. Das tut er mit großem Fachwissen, engagiert und lautstark. Am Freitag, als der BSC bei Pfeiffers früherem Verein ASV Maxdorf antrat, waren die verbalen Anweisungen vielleicht noch ein bisschen mehr als sonst. „Klar, es ist ein besonderes Spiel für mich. Schließlich habe ich fünf Jahre beim ASV das Tor gehütet, war Spielleiter und habe noch viele Freunde in Maxdorf“, sagt Pfeiffer. Die Partie hatte zudem noch familiäre Brisanz, denn der Maxdorfer Trainer Thomas Gomola hat Pfeiffers Schwester geheiratet und ist somit sein Schwager. Apropos Familie: Nach aufregenden 45 Minuten herzte der ehemalige Torhüter kurz vor dem Wiederanpfiff an der Seitenlinie das dreijährige Töchterchen Nele, das sich riesig freute, als es von Papa in die Arme genommen wurde. Nachdem die aufregende Begegnung – 5:4 gewann der BSC Oppau in Maxdorf – zu Ende war, atmete Pfeiffer erst einmal tief durch und gönnte sich ein Feierabendbier. Auch wenn es lange nicht danach aussah, so hat ihm die Mannschaft doch noch ein vorgezogenes Geschenk zu seinem 35. Geburtstag gemacht. Der war am Montag und bis dahin dürfte auch sein Schwager wieder auf andere Gedanken gekommen sein.