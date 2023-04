Die Freude kann andere sehr schnell anstecken. Das ist eine gute Erfahrung, die wir in unserem Leben machen dürfen. Manchmal reicht ein Lächeln, um Barrieren zwischen den Menschen abzubauen.

In diesen Tagen konnten wir diese Freude in unseren Kirchen erleben: Einerseits wurde feierlich „Halleluja“ gesungen, andererseits war das Osterlachen am Ende der Osternachtfeier zu hören. Ja, wir freuen uns, denn Jesus ist von den Toten auferstanden. Die Auferstehung Jesu hat alle Enttäuschungen und vor allem das Trauma des Karfreitags auf einmal gelöscht. Es gibt keine Trauer mehr!

Positive Kraft der Auferstehung

Das Osterereignis eröffnet vor uns eine neue Perspektive – die himmlische und ewige Dimension des Lebens. Aber wie kann die Freude der Osterbotschaft für uns erfahrbar und real werden, im Kontrast zu unserem Alltag, in dem es oft anders aussieht? Christliche Freude bedeutet nicht, dass wir ein Leben ohne Schwierigkeiten haben, sondern dass unsere Probleme nicht größer als die Freude der Auferstehung sind. Diese positive Kraft der Auferstehung trägt uns in den schwierigen Lebensphasen.

Pater Kamil Czupski Foto: privat/gratis

Vielleicht kennen Sie den Satz von Friedrich Nietzsche, in dem er festgestellt hat: „Die Christen müssten mir erlöster aussehen. Bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte.“ In der Osterzeit geht es um diese Freude, die an unseren Gesichtern sichtbar ist. Diese Freude macht es möglich, dass wir immer das Gute um uns sehen und fördern.

Vinzenz Pallotti schrieb einmal: „Durch ein heiteres und frohes Gesicht können wir beweisen, dass die Nachfolge Christi unser Leben mit Freude erfüllt. Heilige Heiterkeit und geistliche Freude sind kostbare Früchte des Heiligen Geistes. An ihnen erkennt man die wahren Diener Gottes.“ Die fröhliche Osterzeit hilft uns, unseren inneren Geist zu erneuern. Die Osteroktav und die Osterzeit bieten für uns eine gute geistliche Fitness gegen unsere Müdigkeit und Traurigkeit, indem sie uns mit Freude und Begeisterung erfüllen. Ich denke, das braucht jeder von uns.

Der Autor

Pater Kamil Czupski (34 Jahre) ist katholischer Pfarrei in Hl. Franz von Assisi.