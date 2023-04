Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor einem Jahr haben die Planungen für das neue „Haus der Stadtgeschichte“ im Luitpoldhafen begonnen. Die frühere Rhenus-Lagerhalle direkt am Hafenbecken soll so umgebaut werden, dass sowohl das aus dem Rathauscenter ausgezogene Stadtmuseum wie auch die beengten Einrichtungen des Stadtarchivs in der nahegelegenen Rottstraße eine angemessene neue Bleibe finden.

Der nun dem Ortsbeirat für die südliche Innenstadt vorgestellte Entwurf für das Gebäude nimmt die lokalen Bezüge zum Hafen auf und überrascht mit frischer Farbigkeit.