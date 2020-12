Einmal im Monat berichten RHEINPFALZ-Kollegen unter dem Titel „Wir über uns“ über den Redaktionsalltag, neue Entwicklungen oder Themen, die unter Journalisten für Gesprächsstoff sorgen – um Sie, liebe Leser, daran teilhaben zu lassen. Heute geht’s um die Arbeit der Sportjournalisten während der Corona-Pandemie.

Wir Sportjournalisten sind ja Lärm und Spektakel gewöhnt. In den Stadien oder Hallen geht es nun mal laut zu. Da brüllen die Zuschauer, skandieren die Fans. Die Friedrich-Ebert-Halle, die Heimspielstätte des Handball-Bundesligisten Eulen Ludwigshafen, ist für ihre Geräuschkulisse ja bekannt. So mancher Schiedsrichter räumte schon hinter vorgehaltener Hand ein, dass bei voller Halle, also bei 2350 Zuschauern, ganz schön Druck auf ihm lastet. Direkt hinter den Presseplätzen in der Eberthalle sitzen Fans. Die linsen dann schon mal während der Arbeit über unsere Schultern. Es kam bislang zwar selten vor, aber schon einmal, dass über den ein oder anderen Text diskutiert wurde.

Doch seit Monaten ist das anders. Ganz anders. Seit Beginn der Corona-Krise sind die Hallen leer. Das war am Anfang ganz interessant. Aber nur für zwei, drei Spiele. Da bekamen wir Journalisten die Ansagen der Spieler und Kommentare der Trainer unverblümt mit. Es war ungewohnt für uns. Kein Lärm.

Das war aber nicht die einzige Neuerung, auf die wir uns einstellen mussten. Normalerweise ist es üblich, nach den Partien mit den Spielern direkt zu sprechen. Da wird nach Einschätzungen, nach Gründen für den Sieg oder die Niederlage gefragt. So soll es eigentlich sein. Ab und an wird geflachst. Nun aber dürfen meine RHEINPFALZ-Kollegen und ich nicht mehr überall mit Spielern sprechen. Das ist von Verein zu Verein unterschiedlich. In Lemgo oder Nordhorn beispielsweise ging nichts. Da wurde darauf verwiesen, dass wir die Spieler ja am Bus abfangen können. Das ist aber nicht so leicht. Denn wir stehen unter Zeitdruck. Der Verlag hat aus vertriebstechnischen Gründen den Andruck vorverlegt. Da bleibt uns nicht mehr viel Zeit – schon gar nicht, um zu warten, bis die Spieler geduscht haben und in den Bus einsteigen. Da rotieren die Druckmaschinen in Oggersheim schon lange.

Sprachnachrichten statt Interviews

Um aber in solchen Fällen Stimmen zum Spiel zu bekommen, schicken uns die Verantwortlichen der Eulen Ludwigshafen Sprachnachrichten per WhatsApp, damit auch im aktuellen Bericht Aussagen der Spieler zu lesen sind. Das ist zumindest mein persönlicher Anspruch, den Lesern auch Einschätzungen der Hauptakteure zu liefern.

Diese Hürden gibt es aber nicht überall. Bei den Eulen dürfen wir Journalisten mit zwei Spielern nach einer Partie reden. Wir äußern unsere Wünsche dem Eulen-Pressechef, Horst Konzok. Der frühere Sportchef der RHEINPFALZ, kennt das Geschäft aus dem Effeff und hilft, wo er kann in dieser – für alle – schwierigen Situation. Zumindest bei den Eulen herrscht in diesem Punkt etwas Normalität. Fehlt nur noch der gewohnte Lärm. Dann fühle ich mich wieder wohl …

Der Autor

Marek Nepomucký (48) betreut den Sportteil der Ludwigshafener Rundschau und versucht, den Lesern eine möglichst ausgewogene und abwechslungsreiche Sportseite anzubieten.