Corona verändert den Alltag der Menschen in allen Lebenslagen. Auch den werdender Mütter. Das fängt bei Geburtsvorbereitungskursen an, die ins Internet verlegt werden, und geht im Kreißsaal weiter. Ein Chefarzt und eine Hebamme berichten, was die größten Einschnitte sind.

1645 Geburten hat es im vergangenen Jahr im St. Marienkrankenhaus gegeben, 144 mehr als 2019. 1679 Kinder sind zur Welt gekommen. Doch es gab auch schon Jahre mit mehr als 1800 Geburten