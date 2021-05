Viele sind zu Tränen gerührt, manche sind sprachlos, alle sind beglückt durch die Musik, die Katja Zakotnik für sie auf ihrem Cello spielt – am Telefon. Man kann bei ihr Ständchen bestellen, die man einem lieben Menschen schenkt. Die „Telefon-Cellistin“ ruft die Beschenkten an und spielt für sie. Das Erlebnis ist bewegend. Auch für die Musikerin.

Die in Schifferstadt lebende Cellistin hat vieles versucht, um ihren Beruf auch unter Corona-Auflagen auszuüben. So hat sie ein Format entwickelt, bei dem sie ein Programm für eine stündlich wechselnde sehr kleine Zuhörergruppe spielt, und das über mehrere Stunden. Doch im verschärften Lockdown ist auch das nicht mehr möglich. Da hat sie eine frühere Idee aufgegriffen. „Ich habe mal ein Ratespiel angeboten, bei dem die Sieger ein Ständchen gewinnen konnten, das ich über das Telefon gespielt habe“, erzählt die 40-jährige Musikerin. Das habe gut funktioniert und so habe sie die Telefon-Ständchen jetzt ausgebaut.

Besonders gute Übertragung

Für einen guten Klang habe sie ein besonders geeignetes Festnetztelefon ausgesucht. Für die Art und Weise, wie die Töne am besten einzufangen sind, habe sie einen Tontechniker um Rat gefragt. Sie spielt Solostücke, wie etwa aus Bachs Cello-Suiten, aber auch Werke mit Klavierbegleitung. Die habe ihre langjährige Duopartnerin Naila Alvarenga eingespielt. Diese Aufnahme komme dann während des Telefonats in bester Klangqualität zum live gespielten Cello-Teil dazu. Von Vorteil sei die Tonlage des Cellos, die der menschlichen Stimme ähnlich sei und deshalb besonders gut übertragen werde.

Von Barock bis Jazz

Auftraggeber seien fast immer Menschen, die jemandem eine Überraschung schenken möchten. Gewünscht werden Lieblingsstücke für Geburtstagskinder oder Jubilare, oder Melodien, mit denen Schenker und Beschenkte gemeinsame Erinnerungen verbinden. Das musikalische Spektrum reicht von Barock bis Moderne, auch Chanson und Jazz sind dabei. „Kürzlich wollte jemand etwas von Olivier Messiaen. Das Stück habe ich seit meinem Studium nicht mehr gespielt, da musste ich üben und hatte auch ein bisschen Lampenfieber“, erzählt die Musikerin. Es mache auch Spaß, neue Genres zu entdecken, etwa, als jemand etwas von Chansonnier Jacques Brel gewünscht habe.

Die Auftraggeber geben auch Tag und Uhrzeit vor. „Viele wollen ja dabei sein, wenn die Beschenkten überrascht werden, zum Beispiel bei einem Geburtstag“, erklärt die Musikerin. Allerdings sei das Anrufen nicht immer einfach. Gerade jetzt, wo alle ihre Glückwünsche per Telefon übermitteln, muss die Telefon-Cellistin schon mal öfter anrufen. „Als ich mal gar nicht durchgekommen bin, habe ich der Auftraggeberin eine SMS geschickt. Die hat dann zurückgeschrieben, dass sie da mal eingreifen werde um das Dauertelefonieren zu unterbrechen“, berichtet sie. Es sei auch schon vorgekommen, dass die Angerufenen wegen der unbekannten Nummer misstrauisch seien. „Einmal wollte eine Frau partout den Hörer nicht abnehmen. Als ihr Mann sie dann dazu überredet hatte, meldete sie sich mit ,Angela Merkel’“, erzählt Katja Zakotnik.

Ein andermal sollte sie eine Frau in England anrufen, die selbst Harfe spielt: „Die war zuerst erschrocken, weil sie dachte, sie müsste mitspielen. Ich wusste halt auch nicht, was ,Telefon-Ständchen’ auf Englisch heißen könnte.“ Alle Angerufenen seien sehr berührt. „Es passiert sehr oft, dass die Menschen weinen. Manche erzählen mir, was sie mit dem Musikstück verbinden, andere sind so überwältigt, dass sie nichts sagen können und mir später schreiben“, erzählt die Cellistin. Dass ihre Musik diese starken Gefühle wecke, sei für sie selbst auch wertvoll: „Da weißt du, wofür du da bist, und das macht mich glücklich. Das ist es, wofür wir Musiker geworden sind.“ Viele der Beschenkten sind so begeistert, dass sie ihrerseits Telefon-Ständchen verschenken.

Schon über 50 Ständchen gespielt

So hat die Aktion der Cellistin schon ganz schön Fahrt aufgenommen. Über 50 Ständchen habe sie schon gespielt, fast täglich kommen neue Anfragen. „Ich merke, dass die Menschen dringend Live-Musik brauchen, sie aber nicht bekommen können“, sagt die Künstlerin. Und es sei auch keineswegs bloß ein kleiner Kreis von Klassik-Liebhabern, der sich bei ihr melde. „Es wird oft mit Zahlen argumentiert, dass so-und-soviel Konzertbesucher und so-und-soviel Musiker vom Lockdown betroffen seien. Aber keine Statistik kann wiedergeben, was da an Gefühlen und Bedeutung für die Menschen dahintersteht“, ist die Musikerin überzeugt.

