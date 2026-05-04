Wie die Ludwigshafener CDU den besiegelten Koalitionsvertrag in Mainz kommentiert und welche unmittelbaren Folgen er für die Stadt haben könnte.

Die Ludwigshafener CDU-Stadtratsfraktion begrüßt die Verabschiedung des Koalitionsvertrags der neuen Landesregierung. Damit würden sich für Kommunen neue Perspektiven ergeben und lange bestehende Forderungen an die Landesregierung endlich Gehör finden, sagt Fraktionsvorsitzender Peter Uebel. „Für Ludwigshafen bedeutet das, eine klare Stärkung der Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen: mehr Polizeibeamte, Stärkung des Kommunalen Vollzugsdiensts (KVD) sowie die gesetzliche Grundlage einer von uns lange geforderten Videoüberwachung an kritischen Orten“, so Uebel. Gerade im Bereich der Innenstadt sei dies ein wichtiges Signal.

Im Bereich Bildung sei klar verankert, dass bis zum Beginn des Grundschulbesuchs und für weiterführende Schulen in sogenannten Kompassklassen das Erlernen der deutschen Sprache vertieft werde.

„Gute Nachricht für Brennpunktschulen“

Ebenso sei es an der Zeit, dass Grundschullehrkräfte eine höhere Besoldung erhalten. „Für Brennpunktschulen, wie im Hemshof, sind diese Maßnahmen eine gute Nachricht. Unser städtischer Haushalt ist beherrscht von explodierenden Ausgaben im Bereich Jugend und Soziales. Deshalb wird die kommunale Finanzierung neu geregelt, als Sofortmaßnahme wird im nächsten Jahr ein dreistelliger Millionenbetrag den Städten zur Verfügung gestellt. Letztlich wird es für unsere Vereine eine Entlastung im Bereich der Gema-Gebühren geben, da das Land einen entsprechenden Pauschalvertrag abschließt“, so Uebel weiter. „All das sind Maßnahmen, die in Ludwigshafen direkt ankommen. Insofern sehen wir uns mit dem designierten Ministerpräsidenten Gordon Schnieder und unseren beiden CDU-Abgeordneten Marion Schneid und Raymond Höptner auf einem guten Weg.“

„Geräuschlose Arbeit“

Beeindruckt habe ihn die geräuschlose und faktenorientierte Arbeit in den letzten Wochen, mit denen die Verhandlungen zwischen den beiden Regierungsparteien abgelaufen seien und ein zukunftsweisender, rund 100-seitiger Koalitionsvertrag entstanden sei. „Dafür gilt allen Beteiligten ein großer Dank. Insbesondere auch Marion Schneid, die viel zum Gelingen dieses Zukunftsprojekts beigetragen hat“, bilanziert Uebel.

Bei der Landtagswahl am 22. März hatte die CDU in Ludwigshafen erstmals beide Direktmandate gewonnen. Im Wahlkreis 36 siegte Raymond Höptner, im Wahlkreis 37 lieferte sich Marion Schneid ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Gregory Scholz, SPD-Chef in Ludwigshafen, und setzte sich am Ende mit 35 Stimmen Vorsprung denkbar knapp durch.