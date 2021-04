Mal wollen sie den Hof oder die Dachrinne reinigen, mal die Einfahrt asphaltieren. Erst im Nachhinein wird die schlechte Qualität der Arbeit sichtbar. Und mit dem vermeintlichen Handwerker ist auch das Geld weg. Die Stadt warnt vor unseriösen Haustürgeschäften.

Morgens hatte sie noch zufällig in der RHEINPFALZ die Warnung vor Haustürgeschäften gelesen, mittags klingelte es bei ihr. Ein unbekannter Mann bot der 54-Jährigen aus Maudach an, den Hof zu reinigen und anschließend zu versiegeln. Natürlich gegen Geld. 3200 Euro wollte er alleine für die Reinigung, wie die Frau der RHEINPFALZ am Telefon berichtet. Dazu versprach er acht Jahre Garantie. Um sie zu überzeugen, hätten der Mann und sein Kollege eine Ecke des Hofs testgereinigt. Das Ergebnis sei „sehr beeindruckend“ gewesen, sagt die 54-Jährige. Dennoch wurde sie misstrauisch: Auf dem Flyer des vermeintlichen Handwerkers stand nur eine Handynummer, nicht aber die Adresse des Betriebs. Abends sei er noch mal wiedergekommen, um ihren Ehemann von der Sache zu überzeugen. „Er sagte, er könne noch diese Woche anfangen“, berichtet die Leserin.

Aktuelle Fälle in der Melm

Es klingt wie einer der Fälle, die Karl Kullmann schildert. Er ist bei der Stadt im Bereich Öffentliche Ordnung für die Bekämpfung von Schwarzarbeit zuständig. Das Thema sei zwar nicht neu, doch erst kürzlich gab es wieder mehrere unseriöse Angebote zur Hof- und Pflasterreinigung in der Oggersheimer Melm. Eine Arbeiterkolonne hatte angeboten, Hofeinfahrten zu reinigen und anschließend zu versiegeln. Es klingt genau wie bei unserer 54-jährigen Leserin.

Kullmann rät generell von jeder Art von spontanem Haustürgeschäft ab. Ansonsten gibt er ein paar Tipps, die dubiose Anbieter meist entlarven. Wichtig sei es, sich vorab ein schriftliches Angebot geben zu lassen. Außerdem sollten Arbeiten nicht sofort stattfinden. Der Kunde sollte um einen Termin bitten. Für jeden seriösen Handwerker sei das völlig in Ordnung und normal. Typisch für Betrüger ist es auch, dass sie nur Bargeld annehmen. Darauf sollte man sich nicht einlassen. Die Maudacherin berichtet: „Wir wollten Referenzen von ihm, um zu wissen, wie ein gereinigter Hof nach einigen Jahren aussieht.“ Außerdem forderte das Ehepaar ein schriftliches Angebot ein. Auf beides warten sie immer noch.

Laut Karl Kullmann sind die Betrüger meist als Gruppen mit Wohnmobilen deutschland- oder europaweit unterwegs „und grasen die Gebiete ab“. Besonders beliebt seien ältere Stadtteile mit vielen alten Häusern. Nicht nur, dass es dort potenziell viel zu reparieren gibt – dort wohnen auch oft ältere Menschen. Sie sind beliebte Opfer.

Es gebe unterschiedliche Tätergruppen. Laut Kullmann seien aktuell unter anderem Personen aus Irland und aus Südosteuropa unterwegs. Die Gruppen seien gut organisiert, die vermeintlichen Handwerker schmeicheln sich häufig zunächst ein, üben dann aber immer mehr Druck aus, bis es zum Geschäft kommt. „Die sind rhetorisch fit“, sagt Kullmann. In einigen ganz dreisten Fällen fängt einer der Betrüger bereits ungefragt mit den Arbeiten an, während sein Komplize noch mit dem Neukunden spricht. Kullmann berichtet von einem Fall vor einigen Jahren, als die Täter mit einem Teerlaster vor der Tür standen und anboten, die Hofeinfahrt sofort zu asphaltieren. In einem solchen Fall gelte: Standfest bleiben und die Polizei rufen.

Wer doch darauf hereinfällt, hat einen doppelten Schaden: Die Arbeit werde meist minderwertig verrichtet. Statt die Einfahrt nach der Reinigung richtig zu versiegeln, würde billiger Sand in die Fugen gestreut. Die vermeintlich kaputte Dachrinne werde durch ein Billigmodell ersetzt. Außerdem sind die Leistungen überteuert – und werden im Laufe der Arbeiten oft immer teurer, weil die „Handwerker“ viele weitere angebliche Schäden entdecken und direkt „beheben“. Und wenn sie mal weg sind, sind sie nie wieder zu erreichen.

Hohe Dunkelziffer

Wer bereits Opfer eines falschen Handwerkers geworden ist, soll sich bei der Polizei oder bei Karl Kullmann melden. Das Problem: „Viele, die reingelegt wurden, schämen sich und erzählen es niemandem.“ Doch Kullmann hilft jeder Hinweis. Wegen der hohen Dunkelziffer kann er nicht einschätzen, wie viele Geschädigte es bereits gab.

Ein Ziel von Stadt und Polizei sei es natürlich, die Täter zu schnappen. Ein anderes ist es, ihnen Ludwigshafen als Ziel unattraktiv zu machen, weil die Bewohner gut informiert sind und nicht auf ihre Masche hereinfallen. Dies sei in anderen Fällen, etwa bei Kaffeefahrten, bereits gelungen. Auch eine Gruppe, die vor einigen Jahren Messersets an der Haustür vertickt habe, halte sich inzwischen aus der Stadt fern, erzählt Kullmann. Er hofft, dass das mit Hilfe der Bürger auch bald für die falschen Handwerker gilt.

Noch Fragen?

Wer Hinweise zu Haustürgeschäften hat oder selbst Opfer eines solchen wurde, soll sich bei der Polizei melden oder bei Karl Kullmann von der Stadt unter Telefon 0621/504-3445 oder per E-Mail an karl.kullmann@ludwigshafen.de