Zehn Tage in strikter Quarantäne aushalten zu müssen – erst mal klingt das doof. Für Oleg Korchagin war die Erfahrung, die er Anfang des Jahres gemacht hat, aber gar keine schlechte: Der russische Künstler hielt die Situation in Wort und Bild fest – auf etwa 20 Tüten, in denen ihm und seiner Frau das Essen gebracht wurde. Sie sind bis 4. Juli im Ludwigshafener Kulturcafé Franz & Lissy zu sehen.

Über die Zeit im Quarantäne-Hotel in Tel Aviv kann Oleg Korchagin nur Gutes sagen. Regelmäßig seien seine Frau Olga Egorova und er von Helfern des Heimatfront-Kommandos der israelischen Streitkräfte angerufen worden, die wissen wollten, ob es ihnen gut gehe. „Freundliche Leute in Schutzanzügen“ seien es gewesen, die am Ende des Aufenthalts einen Test auf Covid-19 gemacht haben, dessen negatives Ergebnis die Rückkehr in die Freiheit bedeutete. Dank ihres Laptops und ihrer Smartphones konnten Korchagin und Egorova ständig ihre Lieblingsmusik hören, von Patti Smith, Nick Cave, Thom Yorke und anderen. Sie waren immer in Kontakt mit Freunden und Familie.

Tolle Tüten

Und das Essen erst! „Ich muss sagen, dass die Küche im Hotel DAN Panorama auf höchstem Niveau ist“, sagt Korchagin. „Wir haben jedes Mal mit Ungeduld den Inhalt der Tüten erkundet.“ Braune Papiertüten waren es, die ihnen dreimal täglich vor die Tür gestellt worden sind, zum Frühstück, zum Mittagessen und zum Abendessen. „Die kann man doch nicht einfach wegwerfen“, dachte sich Korchagin und begann sie als Material zu nutzen und mit schwarzen Edding-Stiften zu bemalen. „Ich wollte im Quarantäne-Hotel nicht über das Leben nachdenken, sondern auch etwas Künstlerischen schaffen“, sagte er im online übertragenen Gespräch mit der Kunsthistorikerin Lida von Mengden anlässlich der Eröffnung seiner Ludwigshafener Ausstellung.

Vorerst nur im Internet, hoffentlich aber bald real kann man nun rund 20 Werke aus zehn Tagen sehen, die sich alle unmittelbar auf den Alltag im Hotel beziehen. Die einzige Möglichkeit, an die frische Luft zu kommen, war, auf den Balkon zu treten und die Aussicht auf das Mittelmeer und die Dächer von Tel Aviv zu genießen. Festgehalten sind Smartphone-Telefonate, Blicke in den Spiegel, die Reporter des amerikanischen Fernsehsenders, der häufiger lief, die eigenen Körper. Um sich zu bewegen, tanzten Korchagin und Egorova zu Aerobic-Videos aus dem Internet, und so kam es dazu, dass Korchagin auch mal seinen nackten Popo auf einer Papiertüte festgehalten hat. Zu den Bildern schrieb er kleine Gedichte, gereimte Zweizeiler, deren Wortwitz sich nur schlecht ins Deutsche übersetzen lasse, wie Eleonore Hefner, Geschäftsführerin von Kultur Rhein-Neckar und Organisatorin der Ausstellung, sagt.

Verbindung nach Ludwigshafen

Den 1961 in Kirow geborenen und heute in Sotschi lebenden und arbeitenden Künstler kennt Hefner seit vielen Jahren. Seit 1995 beteiligt er sich an dem vom Ehepaar Hefner ins Leben gerufenen deutsch-russischen Kulturaustauschprojekt „Quattrologe“. Der Absolvent der Kunstakademie Minsk hat seine Werke seit 1990 in zahlreichen Ausstellungen in Russland, Deutschland und den USA präsentiert.

Dass seine Quarantäne-Serie in der Tradition der Lubki steht, russischer Volksbilderbogen, die mit kleinen Geschichten versehen wurden, ist Korchagin erst im Nachhinein aufgefallen. „Vielleicht hat mich diese Tradition unbewusst beeinflusst“, sagt er, „und ich präsentiere sie in einer etwas moderneren Version.“ Er habe sich einfach auf das konzentrieren wollen, was in dem Tel Aviver Hotelzimmer vorhanden war. „Es war keine schlechte Zeit“, sagt er. „Es war sehr interessant.“

