Einmal im Monat berichten RHEINPFALZ-Kollegen unter dem Titel „Wir über uns“ über den Redaktionsalltag, neue Entwicklungen oder Themen, die unter Journalisten für Gesprächsstoff sorgen – um Sie, liebe Leserinnen und Leser, daran teilhaben zu lassen. Heute geht’s ums Thema Planung.

Für eine Tageszeitung ist eine gute Planung das A und O. Es gibt wenig Schlimmeres, als wenn sich eine Redaktion morgens zusammensetzt und dann die Frage aufkommt: „Was machen wir denn heute?“ Es gilt schließlich jeden Tag, Artikel auf unserer Internetseite und in der Printausgabe zu veröffentlichen. Allein für die drei Stadtseiten brauchen wir über 70 Aufmacher im Monat, also tragende Geschichten. Das braucht Vorlauf.

Es gibt deshalb in der „Ludwigshafener Rundschau“ wiederkehrende Elemente: Montags erscheint unter dem Titel „Meinung am Montag“ ein Interview mit einem interessanten Gesprächspartner zu einem aktuellen Thema.

Dienstags läuft immer eine Serie, derzeit ist es die Reihe „Alte Liebe rostet nicht“, die sich um Oldtimer und ihre Besitzer dreht. Außerdem gibt’s unsere Spontan-Interviewreihe „Irgendwo in LU“, bei der wir mit ganz normalen Menschen auf der Straße reden. Mittwochs erscheint „Ein Bild und seine Geschichte“ – das kann beispielsweise ein Foto von einem merkwürdigen Schild sein.

Montags schließt sich der Kreis

Donnerstags ist Zeit für die Kolumne „Quintessenz“, in der die fünf Stadtredakteure abwechselnd ihre Erlebnisse aus dem (Arbeits-)Alltag aufs Korn nehmen. Am Freitag erscheint die Porträtserie „Leute in LU“ – seit Jahrzehnten ein echter Klassiker. Samstags wird der „Wochenspiegel“ veröffentlicht, in dem kommentierend mit einer Karikatur auf das Wochengeschehen zurückgeblickt wird. Außerdem haben wir auch das „Firmenporträt“ im Blatt, das ein Schaufenster für die lokale Wirtschaft ist. Zudem gibt’s die Kirchen-Kolumne „Über den Kirchturm hinaus“. Am Montag beginnt alles wieder neu.

Sie ahnen es, um alle Rubriken zu bedienen, bedarf es einer guten Planung. Wir haben deshalb eine wöchentliche Konferenz, um den Überblick zu haben, welche Artikel da sind und was noch in Auftrag gegeben werden muss. Dabei wird auch festgelegt, wer sich um Termine in der kommenden Woche kümmert, zum Beispiel eine Stadtratssitzung, und wer sich um bestimmte Themen in sogenannten freien Geschichten kümmert, die terminunabhängig sind – beispielsweise geht ein Kollege der Frage nach, warum sich in einem Stadtteil eine Bürgerinitiative gegründet hat. Viele Hinweise erhalten wir auch aus unserer Leserschaft. Und dann gibt es noch die Tage, an denen aktuelle Ereignisse alles über den Haufen werfen. Fest steht: Langeweile kommt bei uns nicht auf – bei unseren Lesern hoffentlich auch nicht, denn wir machen uns viele Gedanken über ein abwechslungsreiches Programm.

Der Autor

Michael Schmid (54) ist stellvertretender Leiter der Lokalredaktion Ludwigshafen.