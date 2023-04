Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eine Beerdigung ist nicht nur traurig, sondern gerade für ältere Menschen auch beschwerlich – vor allem, wenn sie nicht mehr gut stehen, laufen oder hören können. Dass es auf den Friedhöfen bereits einige Hilfsangebote für mehr Barrierefreiheit gibt, ist nur wenig bekannt.

„Bis die Frau mit dem Rollator am Grab war, war die Beerdigung vorbei.“ So schildert Birgitta Scheib, Vorsitzende des Seniorenrats Ludwigshafen, einen Fall, der an sie herangetragen