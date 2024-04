„Am 2. Mai 1933 wurden in ganz Deutschland die Gewerkschaftshäuser von SA und SS besetzt und die freien Gewerkschaften verboten“, erinnert die Gewerkschaft Verdi und will zum Gedenken an die Frauen und Männer, die im Kampf für Arbeitnehmerrechte verfolgt und getötet wurden, ein Zeichen setzen. Insbesondere auch, weil 90 Jahre später erneut antigewerkschaftliche und faschistische Tendenzen zu verzeichnen seien. „Was geschah, darf sich nie mehr wiederholen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Gemeinsam mit befreundeten Organisationen und dem Deutschen Gewerkschaftsbund veranstaltet Verdi deshalb am 2. Mai, 16 Uhr, eine Mahnwache am Ludwigsplatz. Damit soll ein Zeichen gegen Unrecht, Unterdrückung und gegen gewerkschaftsfeindliche Tendenzen in der Gesellschaft gesetzt werden. Auch in Pirmasens und Kaiserslautern werden laut Mitteilung Mahnwachen „Wider das Vergessen“ stattfinden.