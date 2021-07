Beim Reichert-Haus auf Fördergelder zu warten, ist richtig. Doch dann sollte es schnell losgehen.

Der Ausbau der Verbindung in die Melm verzögert sich, ebenso die Sanierung des Gemeinschaftshauses in Ruchheim, gar nicht zu reden von den Einweisungsgebieten. Und auch beim Reichert-Haus ist noch nicht klar, wann es losgehen soll. In der langen Liste der städtischen Vorhaben steht es aus Sicht der Bürger wohl nicht an erster Stelle. Wichtig ist es dennoch. Die jungen Ludwigshafener haben eine moderne Kinderbibliothek verdient, das Konzept klingt vielversprechend. Es könnte ein voller Erfolg werden – wie auch die Stadtbibliothek einer ist. Bleibt das Hoffen auf einen schnellen Förderbescheid – und die Bitte, dass das Projekt danach nicht bei der Stadt in der Warteschleife hängt.