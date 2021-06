Sebastian Epstein ist Mannschaftsführer der Verbandsliga-Herren des TC Mutterstadt. Mit dem 6:3 (4:2)-Erfolg im Pfalz-Derby beim TC Rot-Weiß Kaiserslautern hat sich der TCM die Aufstiegschancen gewahrt. Wie sieht es der 22-jährige Epstein?

Spielt Mutterstadt nach der Niederlage beim TC Weiler überhaupt noch um den Aufstieg?

In unserer Klasse ist alles eng beisammen. Bis auf Spitzenreiter Koblenz haben auch schon alle Mannschaften mindestens ein Spiel verloren. Koblenz kommt am letzten Spieltag zu uns. Da müssen wir mal sehen, wie es bis dahin läuft und was an diesem Tag eventuell noch geht. Zumindest dürfte mit dem Sieg in Kaiserslautern der Klassenerhalt gesichert sein.

Was gab in Lautern den Ausschlag?

Gute Frage, die ich nicht so genau beantworten kann. Es gab viele enge Matches, weil Kaiserslautern mit einigen jungen Spielern angetreten ist, die eventuell im zweiten Satz ein wenig fitter waren. Immerhin konnten wir vier Einzel trotzdem gewinnen und in den Doppeln läuft es bei uns in diesem Jahr ganz gut. Da hätten wir beinahe in Weiler mit drei Siegen noch das Spiel gedreht. Deshalb haben wir die Aufstellung unverändert gelassen und haben auch zwei Siege geholt, obwohl einer gereicht hätte.

Wie sehen Sie Ihre Leistung?

Mit dem Sieg in Kaiserslautern sehe ich es ganz positiv. Ich bin ein wenig schwer in die Saison gestartet weil mir, wie vielen anderen auch, zum Saisonbeginn die Matchpraxis gefehlt hat. Das wurde am zweiten Spieltag gegen Weiler schon ein wenig besser und jetzt gegen Kaiserslautern war es schon wieder richtig gut. Das war ein wichtiger Sieg für das Selbstvertrauen.