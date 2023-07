Auf einem großen Areal mitten in Oggersheim findet sich das Wichern-Rehabilitationszentrum der Evangelischen Heimstiftung. Im vorderen Bereich an der Schillerstraße sind die Wichern-Werkstätten untergebracht. Beide Einrichtungen haben das Ziel, psychisch kranken Menschen zu mehr beruflicher und gesellschaftlicher Teilhabe zu verhelfen.

Mit einem Tag der offenen Tür am Freitag haben sich die beiden Wichern-Einrichtungen der Öffentlichkeit vorgestellt. Bei geführten Rundgängen und in Vorträgen konnten sich Besucher ein Bild von den Aufgaben machen. In den Werkstätten stand eine Ausstellung von Handtaschen für die vor Ort hergestellten Produkte. Ausgangspunkt der Wichern-Einrichtungen in Oggersheim sei ein Reha-Zentrum gewesen, das es schon seit den 1930er Jahren an dieser Stelle gegeben habe, erinnert sein kaufmännischer Leiter Philipp Scheidt an den Beginn. Die Werkstätten seien erst später hinzugekommen.

In der Praxis schließe sich die Tätigkeit in den Werkstätten in aller Regel einem Aufenthalt im Rehabilitationszentrum an, ergänzt dessen ärztlicher Leiter Stephan Weiland. „Das Besondere an unserer Einrichtung ist, dass wir zur Hälfte medizinische Rehabilitation anbieten und zur anderen Hälfte eine Bildungseinrichtung sind. Medizinische und berufliche Reha werdenkombiniert. Das ist landesweit einzigartig“, betont Weiland. Deshalb kämen Menschen aus dem ganzen Land nach Oggersheim. Wegen dieser weiteren Anreise seien die meisten der derzeit rund 70 Betreuten Menschen fest untergebracht.

Schnuppertraining in Holzwerkstatt

Wie die stellvertretende ärztliche Leiterin Anna Pelka ausführte, könnten psychisch Erkrankte aus dem regulären Berufsleben heraustreten. Nach der Behandlung in einem psychiatrischen Krankenhaus seien diese oft noch nicht wieder vollständig fit und in der Lage, ihr Leben selbstständig in den Griff zu bekommen. Diese Menschen kämen dann zum Wichern Reha-Zentrum, nannte sie ein Beispiel für den üblichen Ablauf. Zunächst würden die Fähigkeiten der Rehabilitanden analysiert. Für ein Schnuppertraining sei eine Holzwerkstatt vollständig eingerichtet. Vorhandene Talente würden trainiert, um die Menschen wieder fit zu machen für den Arbeitsmarkt. Wenn dies nicht möglich sei, sei eine Tätigkeit in den benachbarten Wichern-Werkstätten denkbar.

Echte Handarbeit: Zu den Produkten, die unter der Anleitung von Werkstättenleiter Stefan Werner hergestellt werden, gehören auch Taschen. Foto: büg

Das Durchschnittsalter in der Reha liege bei 28 Jahren, vertreten seien alle Formen psychischer Erkrankungen, häufig Psychosen, Depressionen oder Angststörungen, erläuterte die Ärztin. Um die Patienten kümmere sich ein Team von 60 Mitarbeitern, darunter Ärzte, Sozialpädagogen, Psychologen und Pflegekräfte sowie eine Sport- und Bewegungstherapeutin. „Unser Ziel ist, dass die Menschen danach einen Praktikumsplatz bekommen. In manchen Fällen beginnen sie auch eine Ausbildung“, ergänzte Weiland. Nach seiner Schätzung stehen 70 Prozent der Teilnehmer nach der Reha dem Arbeitsmarkt wieder zur Verfügung.

Fünf Werkstätten in der Südwestpfalz

Der Rundgang führte auch in die benachbarten Wichern-Werkstätten, wo die Teilhabe am Arbeitsleben vornbereitet wird. „Eine berufliche Reha-Maßnahme dauert 27 Monate“, erläuterte Stefan Schreiber. Dazu gehören auch Module mit Schulbildung in Lesen, Schreiben und Rechnen . Er ist in der Zentrale in Haßloch verantwortlich für alle fünf Wichern-Werkstätten an verschiedenen Standorten in der Südwestpfalz mit insgesamt 440 Beschäftigten. In den Oggersheimer Werkstätten arbeiten rund 100 Menschen.

Ein Schwerpunkt dort liegt bei Montage- und Verpackungsarbeiten für Industriekunden. Dazu gibt es Holz- und Metallbearbeitung, eine Textilnäherei sowie Dienstleistungen im Außenbereich wie ein Bügel- und Mangelservice, Hauswirtschaft oder Gartenbau. Menschen, die den Sprung in den regulären Arbeitsmarkt nicht mehr schaffen, können auch auf Dauer in der Werkstatt arbeiten. Der Altersschnitt in den Oggersheimer Werkstätten liege bei rund 50. Manche sind dort schon seit gut 30 Jahren beschäftigt, schätzt Werkstattleiter Stefan Werner.