Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) bietet am Donnerstag, 4. Februar, ihre nächste Bürgersprechstunde an: zunächst per WhatsApp und anschließend telefonisch. Von 13.30 bis 14.30 Uhr antwortet Steinruck auf Textnachrichten an die Mobilfunknummer 0162/2514802. Anrufe oder Videoanrufe sind laut Stadt in dieser Zeit nicht möglich. Anschließend lädt die Oberbürgermeisterin von 14.45 Uhr bis 17 Uhr zu einer Sprechstunde per Telefon ein. Dafür ist eine Anmeldung notwendig. Die zuständigen Ansprechpartner sind Lydia Ruppel, Telefon 0621/504-3079, E-Mail: lydia.ruppel@ludwigshafen.de und Christian Sieber, Telefon 0621/504-3031, E-Mail: christian.sieber@ludwigshafen.de.