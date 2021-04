Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) lädt für Donnerstag, 22. April, 14 bis 15 Uhr, zur nächsten Bürgersprechstunde per WhatsApp ein. Bürger können sich durch den Messengerdienst mit ihren persönlichen Anliegen an die Verwaltungschefin wenden. In ihrer WhatsApp-Sprechstunde antwortet die 58-Jährige auf Bild- und Textnachrichten. Die Mobilfunknummer lautet: 0162/2514802. Die Verwaltung bittet um einen fairen und respektvollen Umgangston. Anrufe oder Videoanrufe sind nicht möglich. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von WhatsApp.