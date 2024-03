Über Whatsapp hat ein Unbekannter am Mittwoch einen 25-Jährigen kontaktiert und sich als dessen Vorgesetzter ausgegeben. Der Unbekannte forderte den jungen Mann auf, Guthabenkarten im Gesamtwert von 1700 Euro in einem Supermarkt zu kaufen, berichtet die Polizei. Da der 25-Jährige seinen Vorgesetzten nur flüchtig kannte, ging er auf die Aufforderung ein und erwarb die Karten. Anschließend übermittelt er die Codes an den Betrüger.