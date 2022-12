In Heidelberg erbeuteten Whatsapp-Betrüger Geld von einem 53-Jährigen. Der Mann erhielt am 14. Dezember eine Nachricht über den Messengerdienst von seiner vermeintlichen Tochter. Darin teilte sie mit, dass ihr Handy kaputt und dies ihre neue Nummer sei. Zudem habe sie es versäumt, eine wichtige Rechnung zu begleichen und bat um finanzielle Hilfe, die der 53-Jährige zusicherte. Im Laufe der nächsten Tage wurde er aufgefordert, vier Beträge zwischen 1900 und 2450 Euro auf verschiedene Konten, teilweise im Ausland, zu überweisen und anschließend einen Screenshot davon zu schicken. Drei der vier Überweisungen kamen wieder automatisch auf das Konto des Mannes zurück, da die Empfängerkonten zum Teil aufgelöst oder wegen Betrugs gesperrt waren. Da sich diese Betrugsmasche derzeit wieder sehr häuft, warnt die Polizei eindringlich davor und appelliert an die Bevölkerung: „Bitte informieren Sie auch Freunde und Bekannte darüber und thematisieren sie diese Betrugsmasche.“