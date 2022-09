Eine 79-Jährige aus Ludwigshafen ist laut Polizei am Dienstag per Whatsapp von einer unbekannten Person kontaktiert worden. Die Person gab sich als Tochter der Seniorin aus. Sie hätte angeblich eine Rechnung in Höhe von 3500 Euro zu bezahlen. Die Person forderte die 79-Jährige auf, den Betrag auf ein Konto zu überweisen. Die Ludwigshafenerin ging auf die Forderung ein und überwies anschließend das Geld per Direktüberweisung auf das Konto.