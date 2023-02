Unbekannte Betrüger haben einen 63-Jährigen dazu gebracht, zwei Mal Geld an sie zu überweisen. Wie die Polizei berichtet, erhielt der Ludwigshafener zunächst eine SMS am Dienstagabend, vermeintlich von seinem Sohn. Unter einem Vorwand soll der Chat über die Plattform WhatsApp fortgesetzt worden sein. Nachdem er das Geld überwiesen hatte, flog der Betrug bei einem persönlichen Treffen mit seinem Sohn am Folgetag auf. Insgesamt ist laut Polizei ein Schaden von über 3000 Euro entstanden.