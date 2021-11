Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) lädt am Donnerstag, 11. November, von 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr, zur nächsten Bürgersprechstunde per WhatsApp ein. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, können sich Bürger über den Messenger-Dienst mit ihren persönlichen Anliegen an die OB wenden. Jutta Steinruck antworte auf Bild-, Text- und Sprachnachrichten. Die Mobilfunknummer dafür lautet: 0162 2514802. Die Stadtverwaltung bittet um einen fairen und respektvollen Umgangston. Anrufe oder Videoanrufe sind nicht möglich.