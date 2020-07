Die nächste Whats-App-Bürgersprechstunde mit Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) findet am Mittwoch, 8. Juli, von 14.30 bis 16 Uhr statt. Bürger können sich per Nachricht laut Stadt wieder mit ihren persönlichen Anliegen an Steinruck wenden. Weil derzeit wegen Corona keine persönliche Bürgersprechstunde stattfinden kann, sei das Zeitfenster für die Whats-App-Sprechstunde ausgedehnt worden. Die Mobilfunknummer dafür: 0162/2514802.