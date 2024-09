Eine 73-jährige Frau aus Ludwigshafen ist laut Polizei am Sonntagmorgen von einer unbekannten Person über den Messengerdienst Whats App angeschrieben worden. Sie gab sich als Tochter der Frau aus. Die Person gab an, sich in finanziellen Schwierigkeiten zu befinden, woraufhin die Frau zwei Überweisungen tätigte. Erst als die Frau später mit ihrer Tochter Kontakt hatte, fiel der Schwindel auf. Laut Polizei entstand ein finanzieller Schaden in Höhe von 4000 Euro.