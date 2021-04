Sportsprache (5): Eishockey ist eine schnelle und harte Sportart. Da fliegen mitunter auch schon die Fäuste. Beim „Hybrid Icing“ raucht für den Laien eher der Kopf. Was bitte schön soll das bedeuten? Doch ganz neu ist der Fachausdruck nicht. Ihn gab es schon mal. Er feiert sozusagen ein Revival.

Die Sportart Eishockey steckt generell voller Fachbegriffe. Die meisten davon sind aus der englischen Sprache ausgeliehen und oft genug „eingedeutscht“. So sprechen nur noch die hartnäckigsten Deutschtümler von „unerlaubten Weitschüssen“, wenn sie doch mit dem Begriff „Icing“ wesentlich prägnanter sein können. Etwas komplizierter wird es aber mit dem „Hybrid Icing“. Ein Begriff aus der Sportsprache, den Adler-Teammanager Youri Ziffzer erklärt.

Grundsätzlich einmal liegt ein Icing vor, wenn ein Spieler der verteidigenden Mannschaft den Puck aus der eigenen Verteidigungszone, also vor der roten Linie, bis über die gegnerische Torlinie spielt. Und zwar – ohne dass ein Mit- oder Gegenspieler den Puck berührt. Dann wird das Spiel von den Unparteiischen unterbrochen. Es gibt dann Bully in der Verteidigungszone. Außerdem dürfen die Verteidiger nach einem unerlaubten Weitschuss nicht zum Wechsel fahren. „Früher hat man das Icing genutzt, um mal ein bisschen Luft zu schnappen und wieder frische Kräfte aufs Eis zu bekommen“, erklärt Ziffzer. Das habe sich mit dem Wechselverbot mittlerweile erübrigt. Damit sei der Weitschuss als taktisches Stilmittel entfallen. „Man nutzt es mittlerweile höchstens noch, um sich wieder neu zu sortieren.“

Linienrichter hat letztes Wort

Anders sei das „Hybrid Icing“, dass in Deutschland in der Saison 2014/15 eingeführt worden ist. Dabei müsste es eigentlich „wiedereingeführt“ heißen. Denn es handelt sich kurz gefasst um ein Wettrennen. So können Spieler der verteidigenden Mannschaft dem Puck auch dann nachsetzen, wenn er droht, über die gegnerische Torlinie zu rutschen. Aber galt das Rennen bis vor ein paar Jahren noch bis zur Puckberührung, so treffen die Unparteiischen bereits einige Meter zuvor, auf Höhe der Bullykreise des neuen Verteidigungsdrittels, eine Vorentscheidung. Damals galt auch: Berührte der Spieler der weitschießenden Mannschaft den Puck vor allen anderen, war das Icing aufgehoben und das Spiel wurde ohne Unterbrechung fortgesetzt. Heute gilt: Wenn der herannahende Stürmer auf der gedachten Linie die Nase vor dem Verteidiger hat, wird nicht abgepfiffen. Das Rennen wird bis zur Scheibe fortgesetzt. Ist der Verteidiger zwischen den Bullypunkten schneller, wird abgepfiffen. „Wenn man die Spieler in Höchstgeschwindigkeit bis zur Bande fahren lässt, steigt unweigerlich die Verletzungsgefahr“, erklärt Ziffzer, warum die Deutsche Eishockey-Liga vor Jahren das „verschärfte Icing“ mit dem sofortigen Pfiff eingeführt hatte.

Zu Gunsten von mehr Spielfluss sei man aber mit dem „Hybrid Icing“ zumindest wieder zur Mischform zurückgekehrt. Somit wird Geschwindigkeit belohnt. Auch wenn die letzte Entscheidung am Ende eine Sache des Augenmaßes der beiden Linienrichter ist. Männer, auf deren Augenmaß die Fans vor allem bei Abseitsentscheidungen nicht immer Loblieder singen...

Die Serie Sportsprache

In fast jeder Sportart gibt es Fachbegriffe und Bezeichnungen, die Außenstehenden kaum etwas sagen und mitunter kurios anmuten. Sie beschreiben besondere Vorgänge während eines Spiels oder taktische Eigenheiten. In unserer Serie Sportsprache stellen wir einige von ihnen vor.