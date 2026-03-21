Zwei Männer aus Fußgönheim haben mich diese Woche ehrlich beeindruckt – an einem Abend, an dem ein rätselhafter Lieferwagen und ein Polizeiauto die Hauptrolle spielen.

Es ist 21.30 Uhr am Mittwochabend, und ich verlasse die Fußgönheimer Gemeinderatssitzung. Bereits von Weitem sehe ich auf dem Weg zu meinem Auto den geparkten Kastenwagen eines Paketversands. Das Merkwürdige daran? Die Fahrertür steht sperrangelweit offen, und zwei Männer umkreisen das Fahrzeug. „Haben Sie vielleicht den Fahrer irgendwo gesehen?“, wollen die beiden von mir wissen. „Wir sind vor über zwei Stunden schon mal hier vorbeigekommen und haben uns über die aufstehende Tür gewundert.“ Gemeinsam schauen wir in die Fahrerkabine des Kastenwagens, sehen dort Schuhe, eine Jacke, eine Tasche und einen Autoschlüssel liegen. Die Szene erweckt den Eindruck, als ob jemand fluchtartig das Fahrzeug verlassen hat.

„Nicht, dass der Kerl hier irgendwo zusammengeschlagen wurde!“, sorgt sich einer der beiden Fußgönheimer. Er klopft auch an die Hecktür und versucht, sie zu öffnen. „Ich hoffe, er liegt da jetzt nicht hilflos drin“, meint er. Doch die Tür ist fest verschlossen. Sein Kumpel entscheidet daraufhin, bei der Polizei anzurufen. „Das sieht zumindest alles sehr merkwürdig aus.“

Während wir gemeinsam auf die Streife warten, die von Frankenthal aus losfährt, versucht einer der beiden Männer auf privatem Weg, das Rätsel des mysteriösen Lieferwagens zu lösen. „Kennst du einen Paketdienst-Mitarbeiter, der seinen Wagen hier ab und zu parkt?“, fragt er am Telefon einen Freund, der ganz in der Nähe wohnt. Doch der Kollege kann leider nicht weiterhelfen. Wir selbst starten daraufhin ein munteres Brainstorming und überlegen, welche logischen Gründe es dafür gibt, dass jemand sein Auto sperrangelweit offenstehen lässt und verschwindet.

Irgendwann verlagern die beiden Fußgönheimer ihren Fokus allerdings auf die Hauptstraße und die dort herannahenden Autos – sie wollen mir ernsthaft weismachen, dass sie ein Polizeiauto im Dunkeln an den Scheinwerfern erkennen. „Warum in Gottes Namen würdet ihr ein Polizeiauto an den Scheinwerfern erkennen?“, will ich wissen. „So oft wie die mich anhalten, erkenn’ ich das einfach“, antwortet der eine Herr ganz gelassen. „Okaaaay“, denke ich – und schwanke zwischen dem Gedanken, ihm eine Bewerbung für „Wetten, dass ...?“ vorzuschlagen oder ihn vorsichtig zu fragen, wieso er regelmäßig im Gespräch mit unseren Ordnungshütern ist.

„Du solltest dir halt so wie ich einfach ne Familienkutsche kaufen, anstatt dein Auto tiefer zu legen“, sagt sein Kumpel und lacht. Was dann allerdings folgt, ist in meinen Augen einigermaßen verrückt. Denn es ist der Familienkutschen-Fahrer, der plötzlich sagt: „Da hinten kommen sie, ich erkenn’ die Scheinwerfer!“ Und tatsächlich – ein paar Sekunden später hält das erwartete Polizeiauto direkt neben uns. „Vielleicht sollten sie sich gemeinsam bei ,Wetten, dass ...?’ anmelden“, denke ich. Am besten für eine Außenwette. Fußgönheim würde groß rauskommen, und auch für die RHEINPFALZ würde textlich bestimmt einiges dabei rumkommen.

„Guten Abend“, begrüßen uns in dem Moment die Polizisten und reißen mich aus meinen Gedankenspielen. „Wir kümmern uns darum, dass wir den Fahrer ausfindig machen“, versprechen sie und bedanken sich, dass wir extra gewartet haben. Natürlich rufe ich am nächsten Morgen die Polizei Maxdorf an und will wissen, wie die Geschichte ausgegangen ist. „Der Fahrer hat wohl einfach vergessen, die Tür zuzumachen. Er kam dann noch zu seinem Wagen und hat abgeschlossen“, erzählt mir ein Beamter.

„Sehr gut“, denke ich. Und gut zu wissen, dass es immer wieder Menschen gibt, die sich kümmern und ein Auge aufeinander haben. Sowohl aufseiten der Polizei als auch aufseiten der Bürger. Nur das mit den Scheinwerfern – das muss ich mir irgendwie noch mal genauer angucken.