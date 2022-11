Nach zwei Jahren Corona-Pause sind bei der Oppauer Kerwe im August wieder die Luftballons geflogen, beim traditionellen „Flugwettbewerb“, den die Arbeitsgemeinschaft der Oppauer Vereine (Arge) veranstaltet. Am Dienstagabend sind nun die Gewinner in der Stadtteilbücherei gekürt worden. Laut dem Arge-Vorsitzenden Uwe Geißendörfer wurden an den Kerwetagen rund 170 Ballons von kleinen und großen Kindern auf die Reise geschickt. 16 der angehängten Karten mit Namen und Adresse der „Flieger“ wurden von Findern an die Arge zurückgesandt. Am weitesten geflogen war dabei der Ballon des zweijährigen Johann Schneider: rund 43 Kilometer bis nach Heppenheim. Die ersten Drei erhielten von Geißendörfer und seinem Stellvertreter Hans Koch Gutscheine, die der Gewerbeverein Oppau-Edigheim gespendet hat, für alle gab’s Schokolade. Zuvor hatte Büchereileiterin Christine Volanakis Zuhörer mit einer Geschichte aus der Sicht des Luftballons eingestimmt.