Bereits zum 56. Mal lädt der Grüne Kreis Drittklässler aus Ludwigshafen zum Wettbewerb „Kinder pflegen Blumen“ ein. 458 Grundschüler haben sich ihre Setzlinge abgeholt.

Die Schüler erhielten am Donnerstag im Ebertpark Setzlinge, um die sie sich in den kommenden Wochen kümmern sollen. Nach sechs bis acht Wochen sollen dann aus den zarten Pflänzchen blühende Schönheiten geworden sein. Aber bis dahin benötigen die Setzlinge gute Pflege. Fünf Ludwigshafener Grundschulen beteiligen sich in diesem Jahr am Wettbewerb „Kinder pflegen Blumen“. In der Friesenheimer Rupprecht-Grundschule haben die Kinder besprochen, was eine Pflanze überhaupt braucht, um zu wachsen. Die Antwort gab der neunjährige Koray: „Samen, Wasser, Sonne und Sauerstoff.“ Die Schüler aus seiner Klasse, der 3d, nahmen ihre Pflanzen mit nach Hause und führen fortan ein Pflanzentagebuch. „Darin zählen sie Blättchen und wann die erste Blüte kommt. Ganz aufgeregt sind sie, wenn erkennbar ist, welche Farbe die Blüte hat“, berichtete Klassenlehrerin Elisabeth Löser.

Wie der Vorsitzende des Vereins Grüner Kreis, Peter Görtz, erklärte, habe man es sich zur Aufgabe gemacht, Ludwigshafen grüner zu machen. „Wenn ihr nicht mitmacht, dann wird die Stadt auch nicht grüner. Deshalb verlasse ich mich auf euch“, schwor Görtz die aufmerksam zuhörenden Kinder auf die Aktion ein. Dass der Vereinsvorsitzende im Hauptberuf Bäcker ist und für alle Brezeln mitgebracht hatte, wurde natürlich mit großer Freude begrüßt.

Gute Pflege lohnt sich

Klasse für Klasse übernahmen fast 460 Schüler ihre Pflanzen. Der Bereich Grünflächen des Wirtschaftsbetriebs Ludwigshafen (WBL) hatte sie im Vorfeld gezogen und half auch bei der Ausgabe an die Schüler mit. Manche Kinder nahmen ihre Aufgabe gleich sehr ernst. So topfte ein Mädchen den zarten Setzling tief in die Erde ihres Blumentöpfchens.

»Wenn ihr nicht mitmacht, dann wird die Stadt auch nicht grüner«: So schworen die Initiatoren die Kinder auf die Aktion ein. Foto: Claudia Matheis

Gute Pflege in den kommenden Wochen lohnt sich: Die Klasse mit den schönsten Pflanzen erhält 1000 Euro, für Platz zwei gibt es 700 Euro, und die Drittplatzierten dürfen den Wildpark Rheingönheim besuchen, inklusive Fahrt und einem Programm vor Ort. Die gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft GAG und die Bäckerei Görtz haben die Spenden zur Verfügung gestellt. Im Juni wird Kai Lehnert, Geschäftsführer des Grünen Kreises, die Klassen besuchen und die Pflanzen bewerten. Im September ist dann die Prämierung im Wilhelm-Hack-Museum.

Freude am Gärtnern

Bei dem Projekt geht es dem Grünen Kreis um Naturerfahrung, die Freude am Gärtnern und um das Erlernen von Verantwortungsbewusstsein. Um die Voraussetzung für erfolgreiches Gedeihen zu schaffen, hatte auch Klassenleiterin Esra Can von der Erich-Kästner-Grundschule in der Innenstadt ihre Schüler der Klasse 3a vorbereitet. Sie berichtete, dass viele nicht gewusst hätten, dass der Topf unten Löcher hat. „Ein Kind wollte diese sogar verschließen“, sagte sie und lachte. „Wir haben gelernt, dass die Blume atmen möchte, aber auch zu viel Sonne nicht optimal ist.“

Gabriele Bindert, Bereichsleiterin Grünflächen und Friedhöfe beim WBL, informierte: „Wir schreiben die Ludwigshafener Grundschulen an. Für den Wettbewerb können sich alle Drittklässler melden, es gibt keine Grenze nach oben. Die Preise sind für die Kinder sicher ein Anreiz, um tolle Ergebnisse zu erzielen“, berichtete Bindert.