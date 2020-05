Das Wilhelm-Hack-Museum erweitert derzeit sein digitales Angebot unter anderem mit Führungen, aber auch mit interaktiven Workshops und Anleitungen auf Youtube. Bei einem Malwettbewerb für Kinder und Jugendliche steht ein Werk aus der Sammlung des Wilhelm-Hack-Museums im Vordergrund: Wobbe Alkemas „Horizontale Komposition“ aus dem Jahr 1926.

Der niederländische Künstler Wobbe Alkema, der 1984 im Alter von 84 Jahren gestorben ist, war der Kunstrichtung des Konstruktivismus verpflichtet. In seinem Gemälde „Horizonale Komposition“ hat er als noch junger Maler viele geometrische Grundfiguren übereinandergeschichtet und so einen vibrierenden Bildraum geschaffen.

Die Arbeit ist Ausgangspunkt des interaktiven Malwettbewerbes #deinkunststueck, eines gemeinsamen Projekts der städtischen Jugendförderung und des Wilhelm-Hack-Museums. Die geometrischen Figuren werden separiert und können so mit dem Malprogramm als neue eigene Kompositionen auf einer virtuellen Leinwand zusammengestellt werden. Den Teilnehmern des Wettbewerbs stellt sich die Frage: Wie würdest du die Rechtecke, Parallelogramme, Dreiecke und Kreisflächen auf deiner Bildfläche anordnen? Das abstrakte, 84x60 Zentimeter große und in Gouachetechnik ausgeführte Gemälde des niederländischen Künstlers wird Kindern und Jugendlichen so auf spielerische Art und Weise nähergebracht.

Ein Tablet als Preis

Die städtische Jugendförderung und das Wilhelm-Hack-Museum veranstalten gemeinsam den interaktiven Malwettbewerb für Kinder und Jugendliche aus Ludwigshafen. Dazu gibt es ein eigens programmiertes Online-Tool, das über die Websites www.lu4u.de und www.wilhelmhack.museum erreichbar ist. Ihre Ergebnisse können die jungen Teilnehmer bis 17. Mai 2020 über die E-Mail-Adresse jugend@ludwigshafen.de an das Jugendportal Lu4u senden. Hier wird dann eine Bildergalerie erstellt und im Netz veröffentlicht. Im Anschluss entscheidet eine Jury, welche Bilder mit einem Preis prämiert werden. Außerdem ist eine Ausstellung der Kunstwerke im Wilhelm-Hack-Museum geplant. Sie kann aber erst gezeigt werden, wenn das Museum wieder öffnen darf.

Für die besten eingeschickten Bilder gibt es als ersten Preis ein Tablet, als zweiten ein PC-Spiel, als dritten bis fünften Preis jeweils die Teilnahme an einem Workshop im Wilhelm-Hack-Museum nach Wahl und als sechsten bis zehnten Preis jeweils ein Kreativset.

Der Wettbewerb soll zum einen Kreativität und Selbstwert fördern, zum anderen Kinder und Jugendliche in Corona-Zeiten künstlerisch und spielerisch beschäftigen. Er ist Teil der Aktivitäten des Bereichs Jugendförderung und Erziehungsberatung der Stadt, um Familien während der Kita- und Schulschließungen zu entlasten.

Im Netz und Termin

www.wilhelm-hack.museum. Einsenungen bis 17. Mai an jugend@ludwigshafen.de . Kontakt: Nina Reinhardt im Wilhelm-Hack-Museum unter der Rufnummer 0621 504-2934, E-Mail: nina.reinhardt@ludwigshafen.de

Die Serie