Fast 90.000 Strafzettel hat die Stadt im Vorjahr wegen Parkverstößen ausgestellt – einen Großteil davon in Süd, die meisten (3595) in der Roonstraße. Dort wohnt Ortsvorsteher Christoph Heller. Er kennt also die Problematik. Derzeit ärgert er sich aber weniger über Parksünder, sondern mehr über die Stadtverwaltung. Denn diese hat im Westendviertel nach seiner Schilderung in den vergangenen Tagen mehrere Parkscheinautomaten aufgestellt – ohne ihn oder die Anwohner zu informieren. „Das geht gar nicht“, schimpft der 59-Jährige. Er habe bereits viele Beschwerden erhalten, etwa vonseiten der Erich-Kästner-Grundschule (Bahnhofstraße), aber auch von Mitarbeitern des Jugendamts (Westendstraße) sowie von Anwohnern. Bisher war in dem von 5000 Menschen bewohnten Quartier Parken mit Anwohnerausweisen oder befristet für zwei Stunden (Parkscheibe) erlaubt. Nun sind täglich von 9 bis 21 Uhr eine Mindestgebühr von 50 Cent oder eine Höchstgebühr von 3,50 Euro für maximal zwei Stunden fällig. Heller will jetzt bei der Stadtverwaltung zum Thema nachhaken und es am Dienstagabend (ab 17 Uhr) bei der Sitzung des Ortsbeirats offensiv ansprechen.