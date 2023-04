Auch fast drei Monate nach der Schließung der KiK-Filiale in West (Valentin-Bauer-Straße) steht noch immer nicht fest, wer die 437 Quadratmeter große Verkaufsfläche im Erdgeschoss übernimmt. Die Zentrale des Textildiscounters macht dazu „aus Datenschutzgründen“ keine Angaben, die Anfrage von Ortsvorsteher Osman Gürsoy (SPD) bei den Hausbesitzern ist noch nicht beantwortet, wie er am Montag auf Anfrage sagte. Er bleibe aber dran am Thema.

Sieben Läden in Ludwigshafen

KiK steht seit 1994 für „Kunde ist König“. Am 20. Januar wurde der Laden in West nach fast 17 Jahren „aus wirtschaftlichen gründen“ geschlossen. Im Umfeld kursierende Gerüchte, dass ein türkischer Lebensmittelmarkt einzieht, bestätigten sich bisher nicht. Gürsoy wünscht sich einen Nahversorger oder eine Bäckerei vor Ort. Eröffnet wurde die KiK-Filiale in der Valentin-Bauer-Straße im April 2006. Von der Schließung waren laut KiK vier Mitarbeiter betroffen.

Jahresumsatz von 1,6 Milliarden Euro

In Ludwigshafen gibt es – ohne die Filiale in West – insgesamt sieben KiK-Läden. KiK bietet Damen-, Herren-, Kinder- und Baby-Bekleidung an, Geschenkartikel, Spielwaren, Beauty-Produkte, Accessoires und Heimtextilien. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 21.000 Mitarbeiter in 3200 Filialen in Deutschland sowie im überwiegend benachbarten Ausland. Der Netto-Jahresumsatz liegt KiK-Angaben zufolge bei knapp 1,6 Milliarden Euro.