Ein 25-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag in Ludwigshafen-West schwer verletzt worden. Laut Polizei war der Mann mit seinem Auto kurz vor Mitternacht auf der Bruchwiesenstraße in Richtung Deutsche Straße unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er touchierte einen Handlauf für Fußgänger, überfuhr einen Ampelmast, ein Verkehrszeichen und kam eingeklemmt zwischen zwei Bäumen auf einem Grünstreifen zum Stehen. Es entstand Schaden in Höhe von etwa 4500 Euro. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der 25-Jährige zu schnell unterwegs war und unter Alkoholeinfluss stand. Zeugenhinweise an Telefon 0621/963-2122.