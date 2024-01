Eine 53-jährige Autofahrerin touchierte am Dienstag gegen 7.50 Uhr in der Thorwaldsenstraße in Süd auf Höhe der Hausnummer 11 beim Ausparken ein anderes Auto. Sie bemerkte den Unfall und wollte ihn melden. Da es sich bei der Straße um eine Einbahnstraße handelte und sie keine weitere Parkmöglichkeit fand, entschied sie sich dazu, einmal ums Karree zu fahren, teilt die Polizei mit. Als sie nach wenigen Minuten zurückkehrte, war das andere Auto jedoch bereits weg. Die Polizei sucht nun den Halter des Wagens: Telefon 0621 963-2122, E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.