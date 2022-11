Im Stadtteil Käfertal sind am Mittwoch Einbrecher in ein Wohnhaus im Planetenweg eingebrochen. Nachdem die Besitzerin deren Spuren entdeckte, verständigte sie die Polizei. Vermutlich verschafften sich die Unbekannten Zutritt über die Terrassentür des Anwesens. Sie durchwühlten laut Polizei sämtliche Räume und stahlen unter anderem zwei hochwertige Armbanduhren und Schmuck in mittlerem fünfstelligen Wert. Zeugen können sich unter Telefon 0621/174-4444 melden.