Mitten auf dem Weg rutscht mir der Fuß weg, ein kleiner Rest vom Schnee der vergangenen Nacht. Noch bevor ich auf dem Boden lande, spüre ich, dass sich mein Handgelenk gar nicht gut anfühlt. Der Weg zurück ist mühsam und sehr lang. Die Gedanken kreisen: Wie soll das alles gehen? Ich kann nicht Auto fahren, nichts greifen, nichts halten … Ich würde diesen einen Schritt gern rückgängig machen. Aber es kommen noch einige ungewollte Schritte auf mich zu. Notaufnahme, Untersuchung, Röntgen, Schmerzmittel, Aushängen, Gips – und die OP ein paar Tage später.

Inzwischen hab ich das alles hinter mir. Der Gips wurde durch eine Schiene ersetzt, die ersten Bewegungen fühlen sich noch fremd an, aber die Finger sind wieder meine eigenen, auch wenn sie noch nicht ganz so aussehen. In der Klinik höre ich von Patienten deren Geschichte. Oft war es nur ein Schritt, und alles ist anders. Schmerzen bestimmen Tag und Nacht. Gedanken kreisen um das, was ich oder jemand anders hätte anders machen können. Sorgen um Aufgaben und Pläne lassen mich nicht zur Ruhe kommen. Ob alles gut verheilt, ob die Hand wieder beweglich wird und und und …

Mir ist bewusst, dass ich nur einen winzigen Teil der Sorgen und Schmerzen durchstehen musste und muss – verglichen mit dem, was andere bewältigen müssen. Und ich bin dankbar dafür, dass es so ist. Aber ich suche auch nach einem Sinn in dem, was mir (oder anderen) geschieht. Manchmal kann ich das, manchmal auch nicht. Dann versuche ich, meine Vorstellung loszulassen, wie (mein) Leben aussehen müsste. Versuche anzunehmen, dass es so ist, wie es ist.

Und manchmal, wenn mir das gelingt, erlebe ich die Situation auf einmal ganz anders: Dann ist es schön, mit der Nachbarin über ihre Erfahrungen zu reden oder dem Sonnenuntergang in aller Ruhe zuschauen zu können. Ich hoffe und wünsche mir und Ihnen, dass wir diese Momente der Dankbarkeit immer wieder erleben dürfen: „Einfach – Leben“, auch wenn es gar nicht so einfach ist.

Die Autorin

Pastoralreferentin Annette Schulze (53), Klinikseelsorgerin in der BG-Klinik