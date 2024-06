Pflanzen sprießen beim aktuellen Wetter enorm. Um den Garten in Form zu halten, wird derzeit viel zurückgeschnitten. Grünschnitt kann auf einem der drei Wertstoffhöfe in Ludwigshafen entsorgt werden. Doch einige Bürger sind dort ihr Schnittgut nicht losgeworden. Was die Stadt dazu sagt.

„Da kommt man sich als Bürger verarscht vor“, sagt ein enttäuschter Garten- und Landschaftsbauer gegenüber der RHEINPFALZ. Er erzählt, wie er zu allen drei Wertstoffhöfen