Am Pfingstwochenende sind Unbekannte in Gartenlauben zweier benachbarter Parzellen in der Neuwiesenstraße in Friesenheim eingebrochen. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurden Werkzeuge und Spirituosen im Wert von etwa 500 Euro gestohlen. Wer in der Gartenanlage Verdächtige beobachtet hat, kann sich an die Polizei unter Telefon 0621 963-2222 wenden.