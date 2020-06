Unbekannte haben laut Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen in der August-Heller-Straße (Mundenheim) geparkten Lkw aufgebrochen. Die Täter stahlen Werkzeug im Wert von 6000 Euro. Erbeutet wurden unter anderem Bohrmaschinen und eine Kreissäge. Hinweise an die Polizei, Telefon 0621/963-2122.