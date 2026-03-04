In den vergangenen Nächten sind in der Stadt wieder mehrere Fahrzeuge aufgebrochen worden. Wie die Polizei berichtet, sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kurz vor 1 Uhr bei einem in der Moltkestraße (Mitte) abgestellten Kleinbus die Heckscheibe und eine Seitenscheibe eingeschlagen worden. Aus dem Fahrzeug wurden drei Werkzeugkoffer entwendet, die unter anderem einen Akkuschrauber und eine Bohrmaschine enthielten. Ein Zeuge hatte einen Mann gesehen, der auf einem Rad samt kleinem Anhänger in Richtung Wörthstraße davonfuhr. Der mutmaßliche Täter soll etwa 30 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß sein und eine schlanke Statur sowie kurze, leicht lockige Haare haben. Weitere Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0621 963-23312 oder per E-Mail an KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag sind Unbekannte im Hemshof in mehrere Fahrzeuge in der Leuschner-, Liebig- und Rollerstraße eingebrochen. Auch hier wurden die Heckscheiben eingeschlagen und Werkzeuge entwendet. Die Polizei bittet Zeugen unter Telefon 0621 963-24250 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de um Hinweise.

um Hinweise.