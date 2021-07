Unbekannte sind laut Polizei am vergangenen Wochenende in ein Firmengebäude in der Edigheimer Straße (Oppau, Bereich an den Bahnschienen/nahe Kurt-Schumacher-Straße) eingebrochen. Aus den Büroräumen wurden unter anderem Werkzeug, Batterien, Desinfektionsmittel, Masken und Bargeld gestohlen. Durch den Einbruch entstand ein Schaden in Höhe von 8000 Euro. Hinweise an die Polizei: Telefon 0621/963-2773.