Untersuchungen in der Hohenzollernstraße haben gezeigt, dass der Kanal saniert werden muss. Der Werkausschuss hat nun seine Zustimmung gegeben. Was gemacht werden soll.

Der Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) hat seine Planung für die anstehende Kanalsanierung in der Hohenzollernstraße vorgestellt. Dort müssen 39 Hausanschlüsse erneuert werden. Der Maßnahme mit einem Volumen von 825.000 Euro haben die Mitglieder des Werkausschusses in der jüngsten Sitzung zugestimmt.

Bei Untersuchungen per Kamera seien in der Hohenzollernstraße bei 42 Anschlussleitungen im Abschnitt zwischen der Sternstraße und dem Schwalbenweg dringende Sanierungsbedarfe festgestellt worden, heißt es in der vorgestellten Beschlussvorlage des WBL. In diesem Abschnitt sei der Hauptkanal 2001 und 2015 erneuert worden. Ab dem vierten Quartal 2027 soll mit dem Ausbau der Linie 10 begonnen werden. Davor müssten alle 39 Hausanschlüsse und drei Sinkkastenleitungen in dem Bereich erneuert werden. Die Anschlussleitungen seien an den bereits erneuerten Hauptkanal angebunden, müssten aber noch bis zur Grundstücksgrenze erneuert werden.

Das Geld sei laut WBL in die Wirtschaftspläne 2026 und 2027 eingestellt worden. Ein konkreter Zeitraum für die Arbeiten wurde noch nicht genannt.