Zum jährlichen „Tag des Baumes“ Ende April zieht der „Grüne Kreis“ in Ludwigshafen eine erfreuliche Bilanz: 72 junge Bäume konnten auf Initiative des Vereins mithilfe von Spenden finanziert und in diesem Frühjahr an verschiedenen Orten in der Stadt neu gepflanzt werden. Das Gros soll im Ernst-Reuter-Park in der Gartenstadt Wurzeln schlagen. Dort bilden 42 Jungbäume eine neue Allee aus Ulmen und Eichen.

Um dieses Engagement zu unterstreichen, haben sich am Freitag Vertreter des Vereins, der Stadt und einige Baumspender vor Ort im Reuter-Park zusammengefunden. Nachdem der langjährige Vereinsvorsitzende Michael Cordier im vorigen Jahr aus Altersgründen sein Amt abgegeben hat, steht nun Peter Görtz an der Spitze des Grünen Kreises.

Kampagne auf Bäckertüten

„Mehr Bäume braucht die Stadt“, appellierte der 53-jährige Unternehmer. Eine Bilanz von 72 Baumpflanzungen in dieser Saison sei ein Grund zu feiern. „Aber künftig sollen es 99 Bäume pro Jahr werden“, kündigte er sein Ziel an. Um mehr und auch kleinere Spenden zu generieren, ist die Einzahlung künftig schon ab einem Euro an möglich. Denn auch kleinere Beträge summierten sich, meinte Görtz. Zum anderen hat sein Bäcker-Unternehmen jetzt mit eigenen Mitteln eine Werbekampagne gestartet. „1,5 Millionen Bäckertüten für den Verkauf von Backwaren werden jetzt mit einer Info über den Grünen Kreis bedruckt“, kündigte Görtz an. Die Tüten mit einem Werbefoto und dem Aufdruck „Mehr Bäume für die Stadt“ informieren über die bisherige Arbeit des Grünen Kreises, das Spendenkonto und die Webadresse gruenerkreis-ludwigshafen.de.

Solch einen Schwung von 1,5 Millionen Tüten brauche die Bäckerei für ihren Verkauf alle vier Wochen. Die Aktion für den Grünen Kreis werde daher auf jeden Fall wiederholt, versicherte Görtz. Seinen Dank richtete er an alle Baumspender sowie die Mitglieder der „Tischrunde“ von Ludwigshafener Unternehmen, die 32 Bäume gespendet haben.

Rekord an Neupflanzungen

Wie Gabriele Bindert, Leiterin des städtischen Bereichs Grünflächen und Friedhöfe berichtete, seien in diesem Jahr einschließlich jener für den Grünen Kreis insgesamt 202 Bäume gepflanzt worden, so viele wie noch nie. Schwerpunkt sei der Ernst-Reuter-Park gewesen. Neben den 42 Bäumen vom Grünen Kreis wurden neun weitere von der Siedlergemeinschaft Gartenstadt gespendet. Insgesamt haben die Siedler 41 Bäume finanziert. Neben dem Ebertpark mit 13 Neupflanzungen verteilen sich die Übrigen in Parks über das ganze Stadtgebiet.

Gesetzt worden seien über den Grünen Kreis 13 Eichen, 18 Ulmen, zwei Ginkgo, zwölf Ahorn, elf Amberbäume, eine Walnuss, fünf Zelkoven, eine Linde, eine Blasenesche und ein Eisenholzbaum, zählte Bindert auf. Wegen des Klimawandels seien Hitze resistente Arten bevorzugt. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) dankte dem Grünen Kreis und allen Spendern. Die Bäume machten die Stadt lebenswerter, die Pflanzungen kämen auch zukünftigen Generationen zugute, meinte sie.

Zur Sache

Der „Grüne Kreis“ besteht seit 55 Jahren und hat bisher rund 2000 Baumpflanzungen ermöglicht. Einen Baum gibt es für eine Spende von 350 Euro. Die Kosten für die Pflanzung sowie die notwendige Pflege und Bewässerung in den ersten Jahren sind jedoch weit höher. Diese übernimmt der Grünflächen-Bereich der Stadt.