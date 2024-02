Ein altes Bild – ohne Geschichte: Josef Kaiser hat diese Fotografie gefunden, sie stammt wohl aus dem Jahr 1935 und zeigt eine Spielszene der Partie Olympique Lilliois (Lille) gegen Phönix Ludwigshafen. Aufgrund des Zeitungsausschnitts, aus dem das Bild stammt, datiert Kaiser die Begegnung auf diesen Zeitraum. „Der 1904 gegründete FC Phoenix Ludwigshafen hatte in der Saison 1934/35 den Höhepunkt seiner Vereinsgeschichte erreicht durch die Meisterschaft in der Gauliga Südwest und sich damit für die deutsche Meisterschaft qualifiziert. Vielleicht war das der oder ein Grund für das Spiel gegen Lille“, erklärt Kaiser. Er sucht jetzt Informationen zu dieser Partie, die nicht in den Aufzeichnungen erwähnt ist. Wer etwas zu diesem Bild erzählen kann, soll sich bei ihm unter E-Mail josef.kaiser@t-online.de melden.