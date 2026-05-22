Tatort Parkplatz: Seit Wochen werden Erde und Essensreste auf Autos ihres Pflegediensts geworfen, die im öffentlichen Raum parken. Ramona Harant will das nicht hinnehmen.

Seit Anfang April werden die Dienstwagen eines ambulanten Pflegedienstes in Birkenheide immer wieder gezielt verschmutzt. Betroffen sind nach Angaben der Unternehmensinhaberin Ramona Harant ausschließlich die Fahrzeuge des Pflegedienstes, nicht aber die daneben stehenden Privatwagen. Sie habe die Vorfälle dokumentiert und sowohl die Ortsgemeinde als auch die Polizei darüber informiert.

„Die Fahrzeuge stehen rechtmäßig auf einem großen öffentlichen Parkplatz“, sagt Ramona Harant (57). In den frühen Morgenstunden – meist kurz vor Dienstbeginn gegen 6.30 Uhr – hätten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zuletzt immer wieder Sand, Erde, kleine Steine, Zigarettenreste sowie Essensreste wie Tzatziki, Ketchup oder Mayonnaise auf den Windschutzscheiben vorgefunden. „Mal ist zwei Tage lang Ruhe, mal auch eine Woche – aber dann geht es wieder weiter mit den Verschmutzungen“, beschreibt Harant die Situation. Nach Einschätzung des Pflegedienstes handelt es sich nicht um Kinderstreiche, sondern um gezielte Taten.

„Durch Sand und Steine zerkratzt“

Die Folgen seien für den mobilen Pflegedienst durchaus erheblich: „Windschutzscheiben werden durch Sand und Steine verkratzt, Scheibenwischer müssen ausgetauscht werden, Lüftungsschlitze werden mit Sand und Steinchen verunreinigt. Hinzu kommen tägliche Reinigungen, die Zeit und Kosten verursachen“, erzählt Harant.

Unter anderem werde Erde auf die Fahrzeuge des mobilen Pflegedienstes geworfen, berichtet die Firmenchefin. Foto: Harant/oho

Ortsbürgermeister Gary Kuhn (CDU) habe ihr davon berichtet, dass Beschwerden von Anwohnern vorlägen, wonach die Fahrzeuge des Pflegedienstes öffentliche Parkplätze zuparkten, erzählt Ramona Harant. Aus ihrer Sicht trifft das jedoch nicht zu. Zehn Fahrzeuge habe ihr mobiler Pflegedienst. „Rund fünf davon stehen regelmäßig auf dem großen Schotterparkplatz, der aber eigentlich nur dann voll ist, wenn im benachbarten Dorfgemeinschaftshaus eine Veranstaltung stattfindet“, betont Harant. Ihren mobilen Pflegedienst betreibt sie bereits seit 2023 in Birkenheide. Bisher habe es in Sachen Parken keine Probleme gegeben.

Bürgermeister verurteilt Vandalismus

Bei Gary Kuhn habe man bereits nachgefragt, ob die Gemeinde dem Pflegedienst konkrete Parkplätze zur Verfügung stellen kann, die das Unternehmen offiziell mieten könne. Doch dies lehnt Kuhn ab. „Natürlich verurteile ich Vandalismus aufs Schärfste und appelliere an die Verursachenden, so etwas zu unterlassen“, sagt er gegenüber der RHEINPFALZ. Jedoch: „Firmen, egal was sie betreiben, müssen für ihren Fuhrpark entsprechende Flächen bereitstellen. Am Besten auf dem eigenen Werksgelände“, sagt der Ortsbürgermeister. „Wir haben viele Unternehmen im Ort, und unsere Straßen sind massiv zugeparkt. Dienstwagen, Lkws, Anhänger, Wohnmobile stehen munter im Dorf in jeder Straße zuhauf. Hier einem Unternehmen Stellfläche zur Verfügung zu stellen, wäre aus meiner Sicht nicht richtig.“

Der Pflegedienst Harant hat in Birkenheide allerdings kein eigenes Firmengelände, auf dem zehn Firmenfahrzeuge parken könnten. „Wie andere kleinere mobile Pflegedienste auch, haben wir Räume in einem Wohnhaus gemietet, zu denen schlichtweg kein Werksgelände gehört“, sagt die Firmenchefin. Rein rechtlich gilt jedoch: „Bei der Errichtung oder Nutzungsänderung von Betriebsgebäuden sind notwendige Stellplätze für Fahrzeuge nachzuweisen.“ So teilt es die Verbandsgemeindeverwaltung Maxdorf auf Anfrage mit. Mit der gewerblichen Anmietung von Räumen in Birkenheide hätte also längst geregelt sein sollen, wie viele Stellplätze der mobile Pflegedienst Harant bereitstellen muss. Warum dies offenbar nicht der Fall ist, werde derzeit geprüft, teilt die Verwaltung mit.

Ordnungsamt soll stärker kontrollieren

Dass das Ordnungsamt wegen der Verschmutzung von Fahrzeugen verstärkt ein Auge auf den großen Parkplatz haben solle, habe Gary Kuhn zugesagt, erzählt Ramona Harant. Zu jenen Tatzeiten am frühen Morgen, von denen sie persönlich ausgeht, seien die Mitarbeiter des Ordnungsamts jedoch noch nicht im Einsatz.

Die Polizei in Maxdorf schätzt die Vorfälle gegenüber der RHEINPFALZ wie folgt ein: „Es handelt sich in diesem Fall um Verschmutzungen und damit nicht um Sachbeschädigung im strafrechtlichen Sinne.“ Eine Anzeige sei deshalb nicht aufgenommen worden. Man sei über jeden Hinweis aus der Bevölkerung allerdings dankbar, der zur Aufklärung der wiederkehrenden Verschmutzungen an den Firmenwagen des Pflegedienstes beitragen könne. Auch Ramona Harant hofft – darauf, dass sich ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bald wieder ohne Zeitverzögerungen auf den Weg zu ihren pflegebedürftigen Kunden machen können.